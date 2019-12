La moglie è al letto malata in isolamento e il marito sta tutto il giorno seduto fuori

Leggi la notizia su baritalianews

(Di sabato 14 dicembre 2019) Una coppia davvero speciale quella composta da Jon Newman, californiano e Marci. Lo sa bene la figlia di diciassette anni che ha voluto postare la foto di suo padre che non vuole lasciare laneppure per un attimo e ha sistemato una sedia e una scrivaniadalla porta per farle sentire che lui è li per qualunque cosa lei avesse bisogno. Marci è ame si è dovuta sottoporre alla radioterapia per un cancro alla tiroide. Dopo la seduta con le radiazioni, nessuno può starle vicino e allora ilha messo una sedia e una scrivaniadalla porta della camera dae sta lìil tempo. La figlia ha scattato la foto e l’ha postata sui social commentandola così “Mio padre ha messo una scrivaniadalla sua porta per tenerle compagnia, e io sto piangendo”. Marci, laha dichiarato: “Jon viene a ogni appuntamento dal medico, a ogni analisi del ...

