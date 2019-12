La lezione di Liliana Segre | «Io semplice cittadina | diamo il Nobel per la pace a chi se

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 14 dicembre 2019) «Bisogna dare i premia chi li merita veramente, non a unamolto piùcome sono io. Lasciamo iai».commenta così la proposta di Matteo Ricci, sindaco Pd di Pesaro, di candidare la senatrice a vita alper la. La battuta è stata presa dai cronisti all’arrivo al teatro sociale di Alba, in provincia di Cuneo, dove si trova per partecipare all’evento “Tartufo dell’anno 2019”, nel 70esimo anniversario dell’assegnazione della medaglia d’oro al valore militare dellacuneese simbolo della Resistenza. La proposta di Ricci La proposta era stata avanzata ieri, 13 dicembre, dal sindaco dem di Pesaro Matteo Ricci. L’uomo, dopo il ruolo di promotore della manifestazione che ha visto sfilare a Milano 600 primi cittadini a sostegno della senatrice a vita, ha chiesto di ...

