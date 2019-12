La fuga di senatori dal M5s può far cadere il governo ?

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 14 dicembre 2019) Iindal Movimento 5 Stelle indeboliscono la maggioranza, e con l’opposizione di Matteo Renzi possono mandare in crisi in. Ladidal Movimento 5 Stelle alla Lega può mettere in seria difficoltà il. Di Maio parla di mercato delle vacche e accuse i leghisti di fare i conti con le mani per calcolare i numeri delin Aula. Ma quei conti li stanno facendo tutti. Forse anche Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti, che vedono nell’Aula di Palazzo Madama la possible Waterloo delgiallorosso. Iindal Movimento 5 Stelle possono mettere in crisi la maggioranza diAl momento sono tre iche hanno lasciato il Movimento 5 Stelle per unirsi alla Lega. Se, come sembra, il fenomeno si dovesse allargare i rischi sono due. Il primo è la tenuta del, il secondo è la tenuta del MoVimento ...

