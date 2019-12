La favola bella | infinita e struggente di Gigi Riva

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il calcio, quando vuole, è sorpresa, emozione, memoria, nostalgia. Il calcio, spesso, ritorna a essere una meravigliosa e abbagliante metafora dell’esistenza. Il calcio riconosce i suoi figli migliori, non li dimentica e li riporta alla luce trasparente dell’orgoglio e dello stupore, della tenerezza.Mercoledì prossimo, il breriano “Rombo di Tuono”, “hombre vertical” per antonomasia, il calciatore dal sinistro potente e poetico arto dalla nebbia per amare, sempre e per sempre, i colori della Sardegna, diventerà presidente onorario del Cagliari. Lo ha annunciato il presidente Tommaso Giulini, tra commozione, ricordi, lacrime di gioia, nel corso della presentazione del bellissimo docufilm di Federico Buffa, in due puntate, in onda su Sky, dedicato a, uno dei giocatori-simbolo del nostro football e un uomo ...

