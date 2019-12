Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 14 dicembre 2019) Ladel Palazzo dellasi trasforma per una sera in una tela bianca, o meglio in un palcoscenico a tre dimensioni, per accogliere le opere d’arte digitale di quattordici studi italiani di videomapping: un evento battezzato ‘: Digital Art Experience’ e dedicato a una disciplina che grazie all’uso dei proiettori parte dagli elementi di un’architettura per arricchirli di significati ulteriori, di storie, di emozioni.Così le geometrie lineari e il travertino bianco della sede del ministero degli Esteri diventano per circa un’ora una piattaforma per evoluzioni fantasmagoriche e futuristiche, suggestioni astratte, ma anche messaggi filosofici o politici, come un enorme ‘no borders’ a caratteri cubitali: proiettate opere realizzate ad hoc da Antaless Visual Design, Antica Proietteria, Apparati Effimeri, FLxER, ...

HuffPostItalia : La Farnesina si rifà la facciata -