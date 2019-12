Kate Middleton | la nuova ossessione di Charlotte che non può approvare

Leggi la notizia su dilei

(Di sabato 14 dicembre 2019) La Duchessa di Cambridgepotrebbe essere costretta a dire di no a uno dei desideri di Natale della piccola, la sua seconda figlia. Il motivo è più che serio ed è legato a questioni di salute. Il regalo problematico sarebbe un pony personale, dono che la Principessaavrebbe chiesto dopo aver sviluppato una vera e propriaper i cavalli (parliamo di una passione di famiglia che coinvolge anche la Regina Elisabetta e sua figlia, la Principessa Anna). Come già detto, si tratta di un dono chenon puòin quanto, secondo diversi e accreditati rumors, la Duchessa sarebbe allergica ai cavalli. La moglie di William avrebbe condiviso questo dettaglio con la scrittrice australiana Kathy Lette, a seguito di una domanda sul motivo per cui guarda le partite di polo del consorte da bordo campo senza mai spostarsi più vicino. A rendere nota la ...

MDebhra : - VanityFairIt : Chi avrà vinto lo scettro dello stile? - GossipsVip : #Hottest #KateMiddleton #Royals #Gossip #Gossips L'abito nero di Kate Middleton sexy nasconde un segreto >> TUTTO… -