Juventus | Sarri in conferenza | “Ronaldo è in crescita” Indicazioni anche sulla formazione

(Di sabato 14 dicembre 2019) Alla vigilia del match contro l’Udinese, come di consueto Maurizioè intervenuto instampa. Ecco le sue parole: “più aggressiva con Dybala, Ronaldo e Higuain insieme? Aggressiva non ha a che fare con offensiva, offensiva e’ una mentalità. E la mentalità offensiva non consiste nel mettere un attaccante in piu’ o in meno. Per farli giocare insieme servono determinate condizioni, che a volte saremo bravi a capire e altre volte saremo meno bravi. Ronaldo? Sta recuperando bene dalle partite, è cresciuto notevolmente a livello di condizione fisica. La sua sensazione e’ che il recupero dai 90 minuti sia molto più veloce e rapido rispetto a 20 giorni fa. La sensazione e’ di grande crescita”. Il tecnico bianconero ha poi commentato il passaggio delle italiane in Champions League: “sono contento per il calcio italiano ...

