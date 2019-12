Judo | Masters Qingdao 2019 | poca gloria per l’Italia nell’ultima giornata | Nicholas

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Terza ed ultimadeldi, in Cina, torneo riservato esclusivamente ai migliori 36 del ranking mondiale (senza limitazioni nazionali), con l’eccezione di due posti extra a disposizione in ciascuna categoria per la selezione cinese. L’Italia, dopo il grandioso successo di Manuel Lombardo nei -66 kg (unico atleta del Bel Paese ad aver trionfato al), non è stata protagonista in quest’ultimadi incontri.Mungai (unico sul tatami), nella categoria dei -90 kg, è stato subito eliminato dallo svizzero Ciril Grossklaus, impostosi per ippon nei confronti delka nostrano. Un risultato negativo per il nostro portacolori, che avrebbe preferito portare a casa dei punti importanti in ottica ranking olimpico. Il successo finale è andato al georgiano Lasha Bekauri, campione del mondo ed europeo junior quest’anno, che a ...

