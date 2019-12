Judi Dench | Idris Elba potrebbe diventare James Bond!

Leggi la notizia su movieplayer

(Di sabato 14 dicembre 2019)ha svelato di essere convinta che, con cui ha recitato in Cats, in futuroBond., che ha fatto a lungo parte del cast dei film dedicati aBond ha rivelato di non escludere che in futuro l'iconico ruolo venga affidato a. La star, che ha interpretato M. da Goldeneye distribuito nelle sale nel 1995, ha infatti accennato a chiessere l'erede di Daniel Craig dopo l'ultima avventura di cui sarà protagonista in No Time to Die., mentre era ospite della trasmissione The Graham Norton Show, ha raccontato di aver scherzato conaccennando alla possibilità che diventi in futuro l'agente 007. L'attrice ha spiegato: "Sapevo che ...

