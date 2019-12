Jovetic sul futuro: «Ho rispetto per il Monaco. Ritorno in A? In futuro…» (Di sabato 14 dicembre 2019) Jovetic parla del suo futuro: «Non sono giovanissimo, ma ho tanto da fare. Ritorno in Serie A? L’Italia è la mia seconda casa» All’interno della sua intervista a La Gazzetta dello Sport, Stevan Jovetic ha parlato anche della possibilità di un Ritorno, in futuro, nel campionato di Serie A. Queste le parole del calciatore: «Non sono più giovanissimo, ma ho ancora tanto da fare. futuro? Il contratto con il Monaco è valido fino al 2021, ho profondo rispetto per il club: darò sempre il 100%, poi chissà… L’Italia è la mia seconda casa, un giorno sarei felice di tornare». Leggi su Calcionews24.com

Leggi la notizia su calcionews24

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Jovetic sul