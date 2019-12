John Travolta e Olivia Newton-John | il ritorno di Danny e Sandy

Leggi la notizia su vanityfair

(Di sabato 14 dicembre 2019) GreaseGreaseGreaseGreaseGreaseGreaseGreaseGreaseUna foto che scalda i cuori.sono stati immortalati con indosso i costumi di scena di Grease, lo storico film del 1978 – tratto dall’omonimo musical – che li ha resi due icone danzanti nell’immaginario collettivo. Per qualche ora, quindi, sono tornati ad essereZuko, leader degli studenti della Rydell High School, eOlsson, ingenua australiana che fa perdere la testa al ragazzo. Quarantuno anni dopo, dunque,indossa nuovamente il suo completo nero con la leggendaria giacca in pelle,invece la sua camicetta bianca e la lunga gonna gialla. «Siamo tremendamente emozionati», ha scritto l’attrice sul suo profilo Instagram postando la foto dal Coral Sky Amphitheatre di West Palm Beach, in occasione del raduno Meet ’n Grease, «non indossavamo questi abiti da quando abbiamo ...

