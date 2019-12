Iraq,Onu condanna uccisioni dimostranti

Il Consiglio di sicurezza dell'Onu denuncia le "esecuzioni extragiudiziali" di manifestanti in, condotte da "individui armati non identificati". Laarriva dopo un altro attacco,ieri,a Bagdad: 12uccisi e 22 feriti da uomini a bordo di auto che hanno sparato all'impazzata. Da quando sono cominciate le proteste contro il governo, due mesi fa, si contano 450 morti, la maggior parte provocati dalla repressione violenta delle forze di sicurezza. Migliaia in piazza Tahrir continuano la protesta di massa.(Di sabato 14 dicembre 2019)