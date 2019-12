Io sono Europa Il sogno di Antonio Megalizzi per salvare il cuore dell’Unione

Leggi la notizia su tpi

(Di sabato 14 dicembre 2019) Europeo. Europeista. Europeismo.. Nelle ultime settimane mitrovato – spesso – a riflettere su queste parole. Ho provato a riempirle di significato. Mivenute più volte a cercare. Ho provato a capire cosa ci rende – o cosa ci può rendere – tali. E perché. Ho maturato queste riflessioni spinto dalle domande di alcuni ragazzi che ho incontrato e che mi hanno chiesto – con un tono pessimista, tra il demoralizzato e lo scettico – perché dovrebbero considerarsi cittadini europei. Da oltre un anno ho l’onore di guidare l’Agenzia Nazionale per i Giovani, l’ente del Governo italiano che si occupa di gestire alcuni dei maggiori programmi europei, e questi ragazzi lì ho incontrati durante il tour dell’Agenzia organizzato per inaugurare 44 piccole redazioni della radio targata ANG. Un piccolo ma importante progetto di inclusione e partecipazione giovanile creato per raccontare sui ...

