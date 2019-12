Infortunio per Koulibaly | esce dal campo sorretto dai medici

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 14 dicembre 2019) Napoli-Parma è iniziata da pochissimo, ma gli azzurri già soffrono. La squadra ospite è andata in gol dopo un errore di Kalidouche, poco dopo, è stato costretto ad uscire dalper. Il senegalese si è fatto male correndo per recuperare palla. E’ uscitodallo staff medico del Napoli ma sulle sue gambe. Occorrerà adesso capire l’entità dell’. L'articoloperdaldaiilNapolista.

GoalItalia : Brutte notizie per il Dortmund, incidente domestico per Witsel: il belga è stato ricoverato in terapia intensiva ???? - forumJuventus : Risonanza in mattinata per Bentancur, l’infortunio sembra essere meno grave del previsto ???? - romeoagresti : #Juventus, gli accertamenti a cui si è sottoposto #Bentancur hanno evidenziato una distrazione del legamento collat… -