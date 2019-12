Infortuni Juve | tre buone notizie per Sarri verso l’Udinese

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019) De Ligt, Douglas Costa e Bentancur sono rientrati in gruppo. Le ultime dall’infermeria dellain vista della gara con l’Udinesedall’allenamento di ieri per la, scesa in campo alla Continassa in vista del match di domani pomeriggio contro l’Udinese. Per il tecnico, infatti, sono arrivate tredall’infermeria. De Ligt, Douglas Costa e Bentancur si sono infatti allenati regolarmente in gruppo, dunque per la sfida ai friulani saranno disponibili. Per quanto riguarda Aaron Ramsey, invece, il centrocampista gallese ha svolto un lavoro personalizzato sul campo: nel mirino il rientro nella settimana che vedrà i bianconeri sfidare la Samp e poi di nuovo la Lazio in Supercoppa. Leggi su Calcionews24.com

