Influenza | la Lombardia aumenta i posti letto contro l’affollamento

(Di sabato 14 dicembre 2019) “Abbiamo stanziato 4 milioni di euro perre, fino al 30 marzo prossimo, il numero deinegli ospedali lombardi e rispondere in modo adeguato alle patologie legate all’e alle variazioni climatiche”. Lo affermano il presidente della RegioneAttilio Fontana e l’assessore al Welfare Giulio Gallera, illustrando i contenuti del provvedimento approvato dalla Giunta regionale in relazione alla campagnal’. La Regione ha già distribuito ai medici di medicina generale 1,2 milioni di dosi di vaccino. “Il provvedimento rappresenta un atto di attenzione specifico e particolare – sottolinea Fontana – soprattutto nei confronti dei cittadini più fragili, per i quali una semplicepotrebbe determinare conseguenze più serie. I nostri ospedali potranno prendersi cura di queste persone, ...

