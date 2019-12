Influencer di Varese coinvolta in pestaggio e rapina | obbligo di firma

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019)in un caso diinsieme al fidanzat0 e ad un amico, per l’diChristina Bertevello le autorità hanno disposto l’di. La 22enne è un volto abbastanza noto nella zona, vantando 600.000 follower su Instagram e un buon numero di seguaci anche su YouTube, dove realizza video sotto il nome di Badass.diin unI fatti risalgono allo scorso 15 novembre. In quella data i Carabinieri avevano ricevuto una segnalazione di unacon arma da fuoco vicino ad un hotel di Somma Lombardo. Visti i filmati delle telecamere e ascoltati diversi testimoni, hanno ricostruito quanto accaduto. Tutto si sarebbe giocato all’interno di una riscossione di debiti per droga. Il ragazzo vittima dellae delavrebbe avuto un debito con il suo aggressore che lo aveva rintracciato grazie ad ...

