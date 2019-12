Infertilità | fecondazione assistita e social freezing | quanto ne sanno gli italiani?

Leggi la notizia su vanityfair

(Di sabato 14 dicembre 2019) L’uso della pillola anticoncezionale riduce la fertilità.Il peso non incide sulla possibilità di concepire. Fare uso di alcol non rende meno fertili.Fumare non diminuisce la fertilitàFare tanta attività fisica aumenta la fertilità. L’è un problema che riguarda il 15% delle coppie (dati Ministero della Salute). Eppure, sia gli uomini che le donne dai 25 ai 44 anni, l’età della genitorialità, conoscono davvero poco delle sue cause e delle possibilità che oggi sono a disposizione per provare a superarla. Lo dimostra un’indagine commissionata dall’Istituto Valenciano per l’(Ivi) e condotta da Ixè su un campione rappresentativo di 600 persone. Ben il 17% degli intervistati (e quindi quasi 2 persone su 10) ritiene che la fertilità della donna inizi a diminuire dai 46 ai 50 anni e un ulteriore 11% (costituito soprattutto da uomini) crede che la riduzione cominci dopo i ...

