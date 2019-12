Industria 4 0 | a Graded il ‘Premio Innovazione’ Smau

Leggi la notizia su 2anews

(Di sabato 14 dicembre 2019), Energy Saving Company guidata da Vito Grassi, è stata premiata per il suo “E-procurement”, un’innovativa piattaforma trasversale. NAPOLI, 14 DICEMBRE 2019 – Open Innovation,è tra i 23 casi di successo individuati nella tappa napoletana del Roadshow di, la principale piattaforma di business matching in Italia nei settori dell’innovazione e delle tecnologie digitali per imprese e pubbliche amministrazioni locali. Ieri a … L'articolo4.0, ail ‘Premio Innovazione’proviene da 2A News. Scritto da Redazione

