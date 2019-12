Incidente Coccaglio | le dichiarazioni della ragazza davanti al giudice

Leggi la notizia su bigodino

(Di sabato 14 dicembre 2019) E’ stata ascoltata dallache ha investito la mamma ed il bimbo di due anni a, in provincia di Brescia. Ha dato la sua versione dei fatti, ma il pubblico ministero ha chiesto la convalida dei suoi domiciliari. Il Gip, si è riservato del tempo per decidere. La giovane, di venti due anni, che nella mattinata di martedì dieci ha investito il bambino e la madre, si è presentataalper raccontare la sua versione e per dire ciò che le è accaduto. E’ stata ascoltata nella giornata di giovedì dodici dicembre e la sua giustificazione è stata: “Non vedevo nulla, avevo il vetro appannato con la brina ed inoltre, c’era anche il sole. Non mi sono accorta di aver investito qualcuno.” Laora è accusata di lesioni stradali gravi ed omesso soccorso, quando il pubblico ministero, le ha domandato il motivo per il quale non ...

