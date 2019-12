Il Segreto | anticipazioni prossima settimana | Antolina in trappola

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 14 dicembre 2019)Ildal 16 al 22 dicembre: la fuga di Donna Francisca Nuovi colpi di scena sono in arrivo nelle prossime puntate de Il, la soap opera spagnola che continua ad appassionare i telespettatori italiani con le vicende dei suoi protagonisti. Lede Ildal 16 al 22 dicembre svelano che Prudencio non riuscirà più a fidarsi di Lola. Isaac finge di partire.pianifica di uccidere Elsa e le provoca una grave crisi. Lede Ilrivelano che Mauricio prometterà a Raimundo che riusciranno a smascherare Fernando a poco a poco. Mesia, intanto, fa una scoperta che lo destabilizza. Donna Francisca scappa via di casa. Maria conosce l’infermiera Dori, assunta da Fernando per assisterla. La Montenegro sembra essere finita nel nulla. Il piano di Isaac ed Elsa si rivela un successo:confessa i suoi crimini ma sfugge ...

Soap_Italia : Il Segreto, anticipazioni dal 16 al 22 dicembre 2019: Carmelo rischia la vita, Prudencio scopre di amare Lola - KontroKulturaa : Il Segreto, anticipazioni: Maria torna a Cuba da Gonzalo - - infoitcultura : IL PROCESSO, SERIE TV/ Anticipazioni 13 dicembre: Angelica e quel segreto! (finale) -