Il Segreto | anticipazioni | arriva ESTHER | la figlia di DON BERENGARIO

Leggi la notizia su tvsoap

(Di sabato 14 dicembre 2019) Un’affascinante ragazza sconvolgerà la vita di don(Miguel Uribe) nelle prossime settimane di programmazione de Il; si tratta diSoto (Patricia Delgado), una giovane che – col trascorrere della narrazione – si scoprirà essere ladel sacerdote. Vediamo come si arriverà a questo passaggio fondamentale delle storyline ambientate a Puente Viejo. Il, news:“incuriosito” daIn base alle, scopriamo che il parroco incroceràper la prima volta nel corso di una passeggiata nella cittadina; fin dai primi istanti, l’uomo darà l’impressione di essere rimasto incuriosito dalla sconosciuta, tant’è che si comporterà in maniera decisamente insolita. Il prelato, man mano che la trama andrà avanti, sembrerà legato alla forestiera, anche se in principio non sarà facile presumere ...

