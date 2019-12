IL Segreto - anticipazioni puntata di domenica 15 e lunedì 16 dicembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di domenica 15 e lunedì 16 dicembre 2019: Raimundo non fa in tempo a salutare i figli di Maria, che partono per il collegio… Francisca si sente ancora offesa per l’abbandono di Maria… Antolina va avanti con il suo piano: parla ad Elsa della morte di Adela e comincia a preparare bottiglie incendiarie per incendiare la casa di Elsa ed Isaac… Il SEGRETO: tutte le nostre news anche su ...

[Il Segreto - anticipazioni : arriva ESTHER - la figlia di DON BERENGARIO : Un’affascinante ragazza sconvolgerà la vita di don BERENGARIO (Miguel Uribe) nelle prossime settimane di programmazione de Il Segreto; si tratta di ESTHER Soto (Patricia Delgado), una giovane che – col trascorrere della narrazione – si scoprirà essere la figlia del sacerdote. Vediamo come si arriverà a questo passaggio fondamentale delle storyline ambientate a Puente Viejo. Il Segreto, news: BERENGARIO “incuriosito” ...

Il Segreto anticipazioni 15 dicembre 2019 : Francisca furiosa con Maria e Raimundo perché... : Francisca non riesce ad accettare la decisione di marito e nipote, la Signora è convinta di poterli tenere al sicuro e vede la loro scelta come un terribile tradimento.

Il Segreto - Francisca e Raimundo confermati nella nuova stagione? Ultime anticipazioni : Il Segreto anticipazioni spagnole: che fine faranno Francisca e Raimundo? Aurora Guerra è stata chiara: avverranno dei profondi stravolgimenti nella trama della dodicesima stagione de Il Segreto. Molti personaggi andranno via per sempre (?), tanti altri faranno capolino a Puente Viejo per smuovere le acque: saranno infatti i protagonisti delle nuove storie della telenovela iberica […] L'articolo Il Segreto, Francisca e Raimundo confermati ...

Il Segreto anticipazioni spagnole : Isabel vuole distruggere gli anarchici : Nella nuova stagione de Il Segreto, iniziata dopo il terribile incendio innescato da Fernando che ha distrutto quasi per intero Puente Viejo, Raimundo sarà alla ricerca di Francisca. La Montenegro infatti, dopo essere partita per Madrid, scomparirà nel nulla. L’Ulloa non sa che sua moglie è nelle grinfie della perfida Isabel. Nel frattempo, la marchesa […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Isabel vuole distruggere gli ...

Il Segreto anticipazioni 15 dicembre 2019 : Maria comincia a sospettare di Fernando : Nella puntata de Il Segreto, in onda domenica 15 dicembre 2019 su Canale 5, tutte le trame cominciano a ruotare intorno ai piani di Fernando: anticipazioni. Il Segreto torna con la puntata di domenica 15 dicembre 2019 e nelle anticipazioni anche qualcun altro comincia a sospettare di Fernando, ed è Maria, forzata alla convivenza con l'infermiera Dori. I figli di Maria partono alla fine per il collegio, con grande sofferenza di Raimundo, che non ...

Il Segreto - anticipazioni prossima settimana : Antolina in trappola : anticipazioni Il Segreto dal 16 al 22 dicembre: la fuga di Donna Francisca Nuovi colpi di scena sono in arrivo nelle prossime puntate de Il Segreto, la soap opera spagnola che continua ad appassionare i telespettatori italiani con le vicende dei suoi protagonisti. Le anticipazioni de Il Segreto dal 16 al 22 dicembre svelano che Prudencio non riuscirà più a fidarsi di Lola. Isaac finge di partire. Antolina pianifica di uccidere Elsa e le ...

Il Segreto - anticipazioni : Maria torna a Cuba da Gonzalo : Nelle puntate spagnole de Il Segreto, il paesini dovrà fare i conti con l’ennesima tragedia. Per colpa della sete di vendetta di Garcia Morales, il paesino inizierà ad essere inondato. Come se non bastasse, Fernando appiccherà diversi roghi nel borgo, trasformandolo in un un deserto di cenere. In quella circostanza, Maria capirà cosa fare della […] L'articolo Il Segreto, anticipazioni: Maria torna a Cuba da Gonzalo proviene da ...

Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole : Mauricio Sacrifica La Vita Per Francisca! : Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole: la dipartita di Adela porta ad una serie di conseguenze ed è Mauricio ad avere la peggio. Ecco per quale motivo… Uno degli avvenimenti più importanti avvenuti ultimamente a Il Segreto è stato quello dell’addio di Adela. La maestra, ormai presente da moltissime Puntate, ha perso la Vita in un incidente. Questa storia però non è priva di conseguenze, sia per Francisca, considerata da tutti ...

Il Segreto - anticipazioni puntata di domenica 15 dicembre : la morte di Antolina : Appuntamento domenicale della soap opera iberica di Canale 5 Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a Il Segreto, la soap opera che ha un grosso seguito in Italia e in Spagna scritta da Aurora Guerra. La programmazione prevede la messa in onda dal lunedì al venerdì e la domenica pomeriggio dopo Una Vita. Cosa […] L'articolo Il Segreto, anticipazioni puntata di domenica 15 dicembre: la morte di Antolina proviene da KontroKultura.

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Fernando medita di radere al suolo Puenete Viejo e sterminare i suoi abitanti : Il Mesia trama per distruggere la città e tutti i suoi abitanti. Il suo temibile piano andrà in porto?

Il Segreto anticipazioni dal 15 al 21 dicembre : il crudele piano di Fernando : anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Fernando inganna Maria Nelle puntate de Il Segreto, in onda prossima settimana, Esperanza e Beltran partono per Avila, dove prenderanno parte alle lezioni del collegio. Raimundo, però, non fa in tempo a salutarli. Intanto, Donna Francisca è sempre più arrabbiata con Maria, la quale ha scelto di trasferirsi con Fernando […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 15 al 21 dicembre: il crudele ...

Il Segreto/ Anticipazioni puntata 13 dicembre : Isaac ad un bivio ma... : Il Segreto, Anticipazioni puntata 13 dicembre 2019: Isaac sarà pronto per una scelta importante e la racconterà a Elsa. Quale sarà la sua reazione?