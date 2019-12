Il Santo del giorno 14 dicembre | San Giovanni della Croce

Leggi la notizia su urbanpost

(Di sabato 14 dicembre 2019) Ildi oggi, 14, è San, è un presbitero e poeta spagnolo, cofondatore dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi. Sanviene beatificato nel 1675, proclamatoda papa Benedetto XIII nel 1726 e dichiarato dottoreChiesa da Pio XI nel 1926. La Chiesa cattolica lo ha definito Doctor Mysticus, mentre la Chiesa anglicana lo ricorda come un “Maestrofede”.Sanè protettore dei mistici, dei teologi e dei poeti. Nelle rappresentazioni sacre è sempre raffigurato con il simbolo. Leggi anche –> Ildel13: Santa Lucia La vita di SanSannasce in un borgoVecchia Castiglia spagnola, nel 1542. Orfano di padre già in tenera età, si trova a doversi spostare di città in città con la madre per il loro sostentamento ...

