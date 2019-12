Il primo Natale di Ficarra e Picone è all' insegna del garbo e della misura

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 14 dicembre 2019) Serena Nannelli Il duo siculo confeziona con cura un viaggio temporale in cui lo spettatore è intrattenuto da siparietti comici mai volgari e da riflessioni sulla società in cui viviamo. L'unica commedia italiana in salsa natalizia quest'anno è firmata da, comici che con il loro "Il" dimostrano ancora una volta di saper divertire in maniera intelligente e costruttiva, distanziandosi quanto più possibile dalla tradizione del cine-panettone. Il film è una sorta di parodia educatanascita di Gesù, un racconto mai blasfemo né stucchevole, in cui le gag rappresentano scorci di disimpegno tra i due importanti binari percorsi dalla narrazione: da un lato la riscoperta delle radicifede e dall'altra una riflessione sull'attualità. La trama è semplice ed ha come protagonisti Salvo (Salvo), un ladruncolo specializzato nel furto di ...

