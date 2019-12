“Il più bello d’Italia” | conclusa la 40esima edizione curata da Bascetta

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Si èlanazionale del famoso concorso di bellezza maschile organizzato da Silvio Fasano di Alassio e prodotto da un comitato di giornalisti nazionali presieduti da Arturo. Tra i membri della giuria anche lo scrittore e giornalista caudino Valerio Pisaniello. Quest’anno la città scelta è stata Avellino. Dimitri Federico Marotti, 18 anni di Avellino, studente campione internazionale di Taekendò, «Il +d’Italia originale» del 2019. Il successore di Gabriel Garko, Ettore Bassi, Giorgio Mastrota, Beppe Convertini e Simone Bonaccorsi è stato indicato da una giuria tecnica presieduta dal presidente provinciale del Coni, prof. Giuseppe Saviano, e da una giuria di esperti di moda, presieduta dal preside Pietro Caterini. Nominato ex aequo, con il titolo di Piùdel 2019 è Edoardo Santini, 17 anni anni ...

