Il Napoli | “Una sconfitta da cui si possono trarre indicazioni | energia e carica nervosa

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 14 dicembre 2019) Ilsi rammarica dellaal San Paolo contro il Parma. Proprio nel momento in cui la squadra sembrava stesse accelerando per il sorpasso, scrive sul suo sito, è invece passata in vantaggio la squadra avversaria. Ed è stato un peccato perché la vittoria avrebbe esaltato lo stadio e “una condotta i gara davvero caratteriale e adrenalinica”. In ogni caso, conclude il club, quella appena maturata sul campo è una di quelle sconfitte “dalle quali siper ripartire”. Ecco il commento delIl Parma vince al San Paolo proprio quando ilstava accelerando per il sorpasso. E’ la sintesi di questa prima partita di Gennaro Gattuso in panchina. Mentre gli azzurri sono protesi generosamente e con grande intensità in avanti per ribaltare il risultato, arriva il gol di Gervinho che in volata sfida ...

matteosalvinimi : Oggi a Napoli abbiamo raccolto il grido di allarme di un carcere sovraffollato che grida al mondo lo SCHIFO per la… - annatrieste : Finalmente un'idea GENIALE: la maglietta mimetica con la mappa di TUTTI i quartieri di #Napoli ?? Così nessuno se lo… - GoalItalia : Gli emiliani contro il rinvio di #NapoliParma: pensano che sia una scusa per dare più tempo a Gattuso ?? -