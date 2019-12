Il maltempo sferza l'Italia | feriti e treni bloccati per ore

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di sabato 14 dicembre 2019) Una 28enne in gravissime condizioni, altri sette, di cui due in maniera più seria: è il bollettino di una tromba d'aria che si è abbattuta nella serata di ieri su Lauria, nel potentino, e che ha divelto una parte del tetto in lamiera del PalaAlberti, poi finita su un capannone adiacente, adibito a palestra. All'interno vi erano alcune persone che si stavano allenando: tra queste la 28enne che ora si trova in pericolo di vita nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Lagonegro. L'allerta del sindaco di Lauria Il sindaco di Lauria, Angelo Lamboglia, ha attivato il Coc (Centro operativo comunale) per gestire l'emergenza. "Stiamo procedendo ha scritto il primo cittadino sul suo profilo Facebook al censimento dei danni sul territorio comunale, attraverso gli uffici e i volontari". Lamboglia ha raccomandato ai laurioti "di usare prudenza e di limitare le uscite solo ...

