Il governo rischia di cadere oltre 20 grillini pronti a lasciare | Grillo cerca di mediare

Leggi la notizia su laprimapagina

(Di sabato 14 dicembre 2019) E’ un lento quasi inesorabile declino per i. Tre senatori sono andati via in direzione Lega. Si tratta di

DOTTCOMIT : RT @LegaSalvini: Quando la Lega tornerà al governo toglierà sicuramente l'assurda plastic tax. Non è cosi che si tutela l'ambiente ma incen… - giulioenrico : -> i partiti islamici non han successo, e il governo coglie la palla e laicizza. Aceh dove vige la sharia è povera.… - dinunziogio : RT @vitocontesi: #BancaPopolareBari sta per saltare...#CDM urgente per salvarla...#Renzi ed il suo Partito si defila non partecipando! Il #… -