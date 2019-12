Leggi la notizia su agi

(Di sabato 14 dicembre 2019) "Dobbiamo combattere per il domani, noi siamo la speranza. Non possiamo fermarci non è un'opzione ". Così dal palco in Piazza Castello, a Torino, dove ha partecipato al 50^ presidio del movimento Friday For Future torinese,. L'attivista svedese è arrivata ieri mattina a Torino a bordo di una Tesla elettrica, indossando cappellino e tuta grigi, scarpe da ginnastica e l'inconfondibile impermeabile giallo. Prima di salire sul palco, la 16enne ha incontrato al Teatro Regio la sindaca Chiara Appendino quindi una delegazione di quattro referenti del movimento Fridays for Future. " Il 2020 - ha detto- è l'anno delle azione. L'anno in cui ci impegneremo perché taglino le emisissioni. Dobbiamo essere uniti. Siete con me?". Ed ancora: "Non possiamo più dare per scontato il domani, noi giovani vivremo quel domani. In meno di tre settimane entreremo in una nuova ...

LorettaTron : @alessandrastud2 @Deputatipd @pdnetwork Greta può ancora non piacere. Il discorso che sta portando avanti sull'alle… - infoitinterno : Stiamo per entrare nel decennio più importante per il clima. Il discorso di Greta Thunberg a Torino - infoitinterno : Il discorso di Greta Thunberg a Torino per il Friday for Future -