Il clamoroso fuorionda di Matteo Renzi al Tg5 “Striscia la notizia” lo inchioda che

(Di sabato 14 dicembre 2019) A Striscia la notizia non scappa nulla. Le immagini di uno scoopsono state trasmesse nel corso della trasmissione di giovedì 12 dicembre. Pare che il leader di Italia Viva si difenda dalle accuse piovute per l’inchiesta sulla fondazione Open e annuncia battaglia legale contro chi, a suo giudizio, lo ha diffamato. Ma l’attenzione cade su un altro aspetto,e dissonante, che fa impazzire tutto il pubblico. Undial Tg5: una bomba.si sbottona un po’ troppo, al punto di doversi autocensurare. Ma cosa stava dicendo il leader? Undi cui dà conto Striscia la Notizia: uno vero! “Siccome sono un cittadino che ha deciso di denunciare delle persone, a cominciare da Travaglio del Fatto, mi sono rivolto proprio a quei giudici, al dottor Creazzo, chiedendo in primis perché non mi state…”. Dunque ...

Snoopy16466 : RT @_DAGOSPIA_: ''STRISCIA'' TRASMETTE UN CLAMOROSO FUORIONDA DI MATTEO RENZI AL TG5 - VIDEO - crislomb : Gli pizzica parecchio il naso a quanto si vede - max_ronchi : ''STRISCIA'' TRASMETTE UN CLAMOROSO FUORIONDA DI MATTEO RENZI AL TG5 - VIDEO -