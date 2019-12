Il Brescia gioca a tris | il Lecce sta a guardare | al Rigamonti si gioca ad una porta…

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) Calcio? No.. Il gioco di oggi. Quello, però, a cui partecipa solo il. Che contro ilad una porta… vuota. Sì. Perché i lombardi vincono 3-0 e segnano tutte le reti a porta spalancata: Chancellor, Torregrossa, Spalek, Corini batte Liverani. Fanno poco, quest’oggi, i salentini. La partita la fanno le Rondinelle. Provano are palla a terra, con pazienza, cercando molto la verticalizzazione. E vengono premiati. Il vantaggio è di Chancellor, che segna il primo gol della sua carriera in Serie A di… coscia (che cosa bella che racconterà ai nipotini). Appoggia a porta vuota e ilpassa alla mezz’ora. Poi Gabriel si traveste da Babbo Natale, esce a farfalle e Torregrossa raddoppia. 2-0 all’intervallo, partita in discesa. Non arriva la reazione per il, mai realmente sceso in campo. I cambi di Liverani non scuotono i ...

