Il Benevento è un rullo compressore | espugnata anche Livorno

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti– Ilnon conosce ostacoli. La formazione di Inzaghi spazza viail, espugnando il “Picchi” per due reti a zero. I giallorossi trovano un gol per tempo, portandosi momentaneamente a +11 sul Frosinone secondo, in attesa del Pordenone in campo domani a Cosenza. Le reti della Strega arrivano dalle corsie laterali, Kragl apre i conti e Letizia li chiude, spegnendo definitivamente le velleità degli amaranto di Tramezzani. Un campionato condotto da protagonista dal, atteso adesso da un finale di girone di andata che potrebbe dire molto per ottica futura. La partita – Tramezzani sceglie il 3-4-3 per l’esordio, affidandosi a Murilo e all’ex Mazzeo in attacco. Tutto confermato per Inzaghi, un solo cambio forzato: Tello al posto dello squalificato Hetemaj. I meccanismi collaudati del...

