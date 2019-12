Ida Platano frena Riccardo Guarnieri | “Lo sposerò solo quando…”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 14 dicembre 2019) Idafa un passo indietro: “Quando avremo raggiunto la serenità allora ci sposeremo” Di certo non ci si può sposare dall’oggi al domani: bisogna condividere un progetto di vita, una visione di insieme, e soprattutto bisogna andare d’accordo. In tutto questo Idadevono lavorare molto, limando i difetti e capendo cosa vogliono l’una dall’altro. In una recente intervista a Uomini e Donne Magazine Ida hatosul matrimonio dicendo quanto segue: “Ho bisogno di ritrovare serenità e complicità. Quando avremo trovato tutto questo allora faremo il grande passo”. Qualora dovessero davvero convolare a nozze ovviamente la presenza di Gemma Galgani sarebbe certa: “Ha vissuto con me ogni attimo di questa storia”., le parole di Ida: “La sua proposta mi ha ...

