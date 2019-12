Icardi Juventus | pista non tramontata La situazione

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di sabato 14 dicembre 2019)– Maurosta lasciando tutti di stucco grazie alle sue prestazioni più che convincenti con la maglia del Psg. Il centravanti argentino è felice a Parigi, anche se la Juve starebbe continuando a seguirlo. Paratici continua a monitorare la, con i bianconeri sempre alla finestra in caso di mancato riscatto da parte del club francese.non. Wanda Nara prende tempo Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano torinese “Tuttosport” il Psg starebbe accelerando i tempi per acquistare l’attaccante a titolo definitivo. Wanda Nara, moglie/agente di “Maurito”, però frena: la Juve è sempre sulle tracce del calciatore, con quest’ultimo che non disprezzerebbe un ritorno nel calcio italiano. L’Inter, d’altra parte, guadagnerebbe un tesoretto da questa cessione ma le ...

