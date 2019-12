I tifosi del Parma disertano il San Paolo | “Biglietto troppo caro | una vergogna”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 14 dicembre 2019) Idelnon saranno al San. Hanno deciso di disertare la trasferta al Napoli per protesta contro il prezzo del biglietto, giudicatoalto. Il tagliando costa 4o euro. Iducali hanno emesso un comunicato in cui si lamentano. Scrivono: «40€ di settore ospiti è una vergogna e uno schiaffo morale ingiustificato per noi che abbiamo sempre vissuto il calcio come passione popolare, in grado di unire un’intera comunità. Dobbiamo ribellarci a tutto questo prima che siatardi. E solo se lo facciamo tutti uniti avremo un risalto decisivo. Sabato, per dimostrare le nostre ragioni e sensibilizzare tutta la tifoserie su questi temi, ci ritroveremo nel piazzale antistante lo stadio Tardini per ritrovarci ad ascoltare la partita alla radio tutti insieme e fare un presidio simbolico contro questo ennesimo sopruso». L'articolo Idelil San ...

