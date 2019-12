Hockey ghiaccio | Alps League 2020 | Ritten e Val Pusteria passano a Vipiteno e Cortina

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) La battaglia per le prime sei posizioni di, torneo europeo disu, continua con le sei gare disputate stasera e tante italiane in campo. Due derby italiani giocati:si è imposta in casa diper 3-4 dopo il tempo supplementare, mentre Valè passata acon il punteggio di 2-4. Successi esterni larghi anche per Fassa (3-8 a Linz) e Asiago (1-6 in casa dello Zeller Eisbaren), mentre sconfitta Gherdeina dal Feldkirch per 4-3. LINZ-FASSA 3-8 Il Linz II si sta dimostrando incredibilmente inadeguato per questa competizione: sedicesima sconfitta consecutiva e soli tre punti raccolti in campionato su 21 partite disputate per gli Steel Wings. Ne approfitta Fassa che raccoglie l’ottavo successo filato e continua nella sua corsa incredibile verso i playoff: quarto posto a quota 42 punti, risultato impensabile alla vigilia viste le ...

ecodelchisone : Hockey ghiaccio Ihl, dal “Cotta Morandini” per Valpeagle-Pergine - IlFuoriporta : Hockey ghiaccio Ihl, i Mastini Varese vincono gara d'altri tempi - AllesHockey : RT @LSportCH: It’s Swiss Ice Hockey Cup semi-final time. Who cares?! -