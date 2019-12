Hoara Borselli | età | altezza | peso | marito e figli

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 14 dicembre 2019) Attrice in “Centovetrine” e vincitrice della prima edizione di “Ballando con le stelle” in coppia con il maestro Simone Di Pasquale,è stato uno dei voltipiù presenti nella televisione italiana a cavallo tra gli ultimi anni degli anni Novanta e gli inizi del Duemila. In diverse interviste l’attrice ha tenuto a precisare che il suo nome non è stato scelto in onore di Rossella O’Hara di Via col vento, ma si tratta del nome della protagonista di un libro di cui la mamma era appassionata. Nel 1992 partecipa a Miss estate Festivalbar su Italia 1, arrivando in finale e vincendo il titolo di Miss Malizia. Nel 1993 partecipa e vince il concorso di bellezza Fotomodella dell’anno. In seguito, lavora come conduttrice televisiva e attrice, Nel 1997 è stata letterata di Paolo Bonolis nel programma Il gatto e la volpe su Canale 5.Il suo primo ...

