Heather Parisi si scaglia contro il film di Checco Zalone

Leggi la notizia su trendit

(Di sabato 14 dicembre 2019) Sta facendo sorgere più di qualche polemica il nuovodi, Tolo Tolo, in uscita il primo gennaio al cinema. Il trailer pubblicato pochi giorni fa ha indignato diverse associazioni, tra cui il Consiglio Italiano Rifugiati, il cui presidente si ètoilIl trailer diper il nuovo? Quella non è una provocazione. E’ una giustificazione del razzismo, direi quasi un’istigazione al razzismo. Satira? Quella si fai potenti non nei confronti dei deboli Ad unirsi al coro ora anche, che su Twitter non ha usato mezzi termini per criticare il nuovodi, e più precisamente il brano “immigrato”, presente nella pellicola L’immigrato di #è un concentrato di luoghi comuni che non ha nulla di ironico. Perché l’ironia è altro, l’ironia consiste nel ...

heather_parisi : Ogni volta che leggo i nomi di chi critica @GretaThunberg mi rendo sempre più conto che sta nel giusto. Il numero d… - Lamorte_Lamorte : @heather_parisi Se tu ascoltassi attentamente invece di fare sempre e comunque il bastian contrario, sarebbe più se… - lelee_a : @heather_parisi @GretaThunberg Io sto cn te e cn tutte le tue idee e pensieri che hai nei riguardo d Greta. Nn moll… -