Haftar muove verso Tripoli: «È la battaglia decisiva». La crisi libica spiegata in 4 minuti (Di sabato 14 dicembre 2019) Il generale Khalifa Haftar ha ordinato di avanzare su Tripoli. Dopo mesi di combattimenti, il signore della Cirenaica sembra deciso a lanciare l’offensiva finale per prendersi la Libia. Il 12 dicembre Haftar ha annunciato l’avvio di quella che ha definito la «battaglia decisiva» per strappare Tripoli al governo di accordo nazionale di Fayez al-Sarraj. Secondo l’agenzie egiziana Mena, il comandante del cosiddetto Esercito nazionale libico (Lna) ha esortato i suoi uomini a liberare la capitale da «terroristi e traditori», portando a termine un’offensiva lanciata fin dal 4 aprile scorso ma che era stata fermata dalla resistenza delle forze fedeli al Gan. «Non credete alle bugie di coloro che vi illudono, né alle loro pagine, né alle loro voci. Nessuna ora zero, nessun controllo o presa d’assalto di Tripoli», ha detto Fayez al Sarraj in un breve ...

