Gregorio Paltrinieri | Nuoto | “L’obbiettivo è quello di portare tre gare a Tokyo! Questo

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Dopo un 1500 stile libero mostruoso per cattiveria, costanza e violenza d’azione, unfinalmente ritrovato con il tempo di 14.42.66, ha rilasciato interessantissime indicazioni ai microfoni di Rai Sport, relativamente al suo ultimo periodo e a ciò che lo aspetterà in questi sette mesi che lo separano dalle Olimpiadi del Sol Levante: “Volevocrono e fa sempre piacere sapere di essere qualificati. Non ho ancora ottenuto il pass negli 800 sl ma ci proverò a marzo perchè l’obiettivo sarebbeditre”. Queste le parole dopo aver ottenuto il secondo pass per le Olimpiadi giapponesi (aveva già ottenuto il primo nella 10 km in acque libere ai recenti Campionati Mondiali). Chiosa poi sulle Olimpiadi: “Sicuramente aver già fatto il 1500 adesso mi da grande serenità per lavorare in vista diappuntamento ...

Coninews : Altri due pass per #Tokyo2020! ?? Agli Assoluti Invernali di Riccione staccano il biglietto per il Giappone ???? Greg… - ItaliaTeam_it : GREGORIO CAMPIONE D'EUROPA! ?? @greg_palt ORO nei 1500 sl a Glasgow! RT e POPOPOPOPOPO! ???? #ItaliaTeam… - Eurosport_IT : PALTRINIERI, NESSUNO COME TE! ???????? La 4a medaglia d'oro per l'Italia agli Europei in vasca corta arriva da Gregori… -