Green deal Ue | 100 miliardi alle regioni vulnerabili | “Perché nessuno deve restare

Il pasticcio del Consiglio Europeo sul “Green Deal” : Il presidente dell'organo che riunisce i capi di stato e di governo aveva annunciato di aver trovato un compromesso sul piano per azzerare le emissioni nette, ma non era vero

European Green deal - Cappato : “C’è bisogno di un prezzo europeo sulle emissioni di CO2” : In occasione della manifestazione promossa ieri sera davanti all’entrata dell’edificio del Parlamento europeo intitolato ad Altiero Spinelli, Marco Cappato, fondatore di Eumans e tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, ha dichiarato: “La Commissione europea ha preso consapevolezza dell’importanza e dell’urgenza di un pacchetto di riforme complessive per fare fronte all’emergenza climatica. Il rischio ...

Emissioni - Europa - il Green deal ipotizza un nuovo inasprimento dei limiti : Il settore automobilistico europeo rischia di dover affrontare normative ancor più stringenti sul fronte delle Emissioni inquinanti. La Commissione Europea, da poche settimane guidata dalla tedesca Ursula von der Leyen, ha inviato al Parlamento di Bruxelles e ad altri organi della Ue una comunicazione per lanciare i principi base di uno "European Green Deal". Al suo interno figurano una serie di proposte per ridurre l'inquinamento e ...

Sì al Green New Deal ma è caos sui finanziamenti verdi : Il tanto sbandierato accordo sul Green New Deal europeo rischia di entrare in un cortocircuito senza fine, con protagoniste le profonde divergenze nella percezione delle priorità strategiche dei vari Paesi e di cosa effettivamente siano i cosiddetti “investimenti verdi”, senza contare i soliti interessi nazionali conflittuali che rendono l’Unione europea così inefficace e ininfluente. E chi non rinuncia ai proprio interessi ...

Ambiente - ok dei governi al Green deal Ue ma la Polonia non ci sta : I Paesi dell’Unione hanno «fatto proprio» il Piano proposto dalla Commissione von der Leyen. «È un accordo cruciale», ha...

Polexit sul clima : la Polonia non aderisce al Green deal : L’accordo è arrivato all’una di notte. Ma, come avevamo anticipato qui, non è un accordo pieno: sul clima l’Ue decide di andare avanti con chi ci sta. E per fortuna chi ci sta è la maggioranza, tranne uno: la Polonia. Al termine di una lunghissima e articolata discussione a Bruxelles, il Consiglio europeo decide a maggioranza di aderire al Green deal di Ursula von der Leyen e impegnarsi per fare ...

Green deal - intesa al vertice Ue : neutralità climatica entro il 2050 : Dopo una lunga discussione conclusa all'una di notte il vertice Ue ha raggiunto un accordo a 27 per fissare al 2050 il raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica...

Euro-Green deal - la von der Leyen apre ai 5 stelle. Il piano prevede zero emissioni in tutto il continente entro il 2050 con un investimento di mille miliardi : La metafora è emblematica: il Green Deal europeo è “il nostro momento ‘Uomo sulla Luna’”. A dirlo è stata direttamente la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen presentando il piano ambientale europeo. La presidente dell’esecutivo Ue ha mostrato piani e obiettivi della rivoluzione verde che è nei progetti di Palazzo Berlaymont. Parliamo del primo atto formale del collegio dei commissari che riguarda, come promesso nel discorso di ...

Consiglio Ue - il Green deal rischia di non passare : è scontro sul nucleare. Conte chiede fondi per l’ex Ilva. : Consiglio europeo 12-13 dicembre 2019. I paesi dell’Est verso il veto al Green deal. Conte chiede investimenti per la conversione dell’ex Ilva. Macron apre la questione nucleare. Inizia all’insegna dell’alta tensione il Consiglio europeo. Se Ursula von der Leyen ha presentato il Green deal “come l’uomo sulla luna“, i Paesi che compongono il blocco dell’Est rischiano di far saltare tutto ponendo ...

UE - Coldiretti : “Sì al Green New Deal ma senza tagli alla Pac” : Si al Green New Deal ma non con le risorse della politica agricola comune (PAC). E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare la necessità di investire sull’agricoltura che è un settore strategico per far diventare l’Europa piu’ sostenibile. Serve una Politica Agricola Comune (PAC) forte, semplice ed efficace e con risorse adeguate per consentire alle imprese – sottolinea Prandini – di svolgere un ...

Von Der Leyen con il Green deal : riconciliamo economia e pianeta : Von Der Leyen con il Green Deal: Oggi investiamo nelle rinnovabili, in algoritmi nuovi, per riconciliare l'economia e il consumo con il pianeta

Green deal UE/ Tra gli ostacoli al piano von der Leyen - un'opportunità per l'Italia : Ursula von der Leyen ha presentato il GREEN DEAL all'Europarlamento. Non mancano gli ostacoli al piano e l'Italia può cogliere un'opportunità

UE - il WWF : “L’European Green deal una svolta per la natura e per il clima?” : La Comunicazione della Commissione Europea sull’European Green Deal, resa pubblica oggi, riconosce chiaramente le sfide ambientali che il mondo sta affrontando e dà un nuovo impulso all’azione. Saranno comunque le proposte legislative e le politiche concrete attese nei prossimi mesi che mostreranno quanto sia articolata l’azione su cui la Commissione Europea si è attualmente impegnata per rispondere alle raccomandazioni del mondo ...