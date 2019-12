Grease | John Travolta e Olivia Newton-John sono di nuovo Danny e Sandy 41 anni dopo

Leggi la notizia su dilei

(Di sabato 14 dicembre 2019)vestono nuovamente i pdi41. Una reunion che ha emozionato i fan e che è stata raccontata dall’attrice su Instagram con uno scatto che passerà alla storia. Nell’immagineindossa camicetta, cardigan e gonna gialla, mentreuna giacca di pelle. Uno scatto che ci porta indietro di 41, quandoentrò nel cuore di milioni di persone, fra balli scatenati, canzoni e l’amore fra il duroe la dolcissima. “Per la prima volta in costume da quando abbiamo girato il film – ha scritto, commentando la foto pubblicata su Instagram -.così felice!”. La reunion è avvenuta in occasione del raduno Meet n’che si è tenuto al Coral Sky Amphitheatre di West Palm Beach, in Florida. Il 1978 è un anno importante per i due attori, non solo ...

DrApocalypse : John Travolta e Olivia Newton-John sono di nuovo Danny e Sandy 41 anni dopo #Grease - foto - RosariaMirage : RT @SandyLombardia: @RosariaMirage @blusewillis Sandy è femmina, scusa ma non si vede che sono uguale a Olivia Newton John in Grease? Mi ch… - SandyLombardia : @RosariaMirage @blusewillis Sandy è femmina, scusa ma non si vede che sono uguale a Olivia Newton John in Grease? M… -