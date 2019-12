Leggi la notizia su kontrokultura

(Di sabato 14 dicembre 2019)cancella tutti i post del suo profilo Instagram Di solito quando c’è all’orizzonte il lancio di un singolo o un nuovo disco, molti cantanti per strategia di marketing spariscono dai loro profili social. C’è da dire che dalla mezzanotte di lunedì 9 dicembre 2019 nell’account Instagram disono spariti tutti i … L'articoloperalproviene da KontroKultura.

Ettore_Rosato : Un abbraccio alla Toscana. Sono ore di grande preoccupazione per la scossa di questa notte. Tanta paura ma per fort… - KontroKulturaa : Grande preoccupazione per Ermal Meta: ecco cosa è successo al cantante - - TommyPerna3 : @MSilviaSacchi @Corriere @JattoniDallAsen @L_Economia La mia preoccupazione non è chi la più grande ?? è bisogna far… -