Grande Fratello Vip | Pago sarà uno dei concorrenti della prossima edizione

(Di sabato 14 dicembre 2019) L’annuncio è arrivato per vocestessa Silvia Toffanin a Verissimo,è il secondo concorrentequartadelVip.parteciperà al GF Vip Pacifico Settembre, in arte, si è detto pronto a questa nuova sfida. Non è la prima volta chepartecipa ad un reality e cerca la vittoria. Inoltre nel reality vede anche una via d’uscita da una realtà che al momento gli sta un po’ stretta, reduce dalla delusione d’amore,ha ammesso: “Le ferite vanno rimarginate e ilha questo potere”. La finestoria con Serena Enardu “Era evidente che c’erano dei problemi. Eravamo in crisi già da un po’ ” raconta, spiegando che, a suo avviso tra loro le cose sembravano essere in ripresa: “Per questo ho accettato Temptation Island Vip”. Il cantante si è detto ancora innamorato, a suo dire un amore come questo non può ...

