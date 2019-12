Golf | PGA Tour 2020 | soltanto due punti dividono USA e Resto del Mondo quando manca

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Terza giornata della Presidents Cup che vede gli USA limare uncino di distacco aldel. Nella competizione a squadre che vede impegnate Stati Uniti ead esclusione dell’Europa, si sono disputate dapprima 4 sfide di four ball, ed in seguito altrettante con la formula del foursomes. Andiamo con ordine. Sul percorso par 72 del Royal MelbourneClub di Black Rock (Victoria, Australia) nella mattinata oceanica gli americani Rickie Fowler e Justin Thomas piegano il cinese Haotong Li e l’australiano Marc Leishman per 3 & 2. Ildeldilaga subito dopo grazie alle vittorie della coppie composta dal messicano Abraham Ancer e dal sudcoreano Sungjae Im, e del duo formato dal thailandese C.T. Pan e dal nipponico Hideki Matsuyama, rispettivamente sui team statunitensi Patrick Cantlay/Xander Schauffele, e Webb Simpson/Patrick Reed. Parità infine ...

