Giovanni Orsina | Il vento soffia a destra | la vittoria di Boris Johnson spinge i

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019)dimostra che "l'onda populista non è per niente in calo"., politologo e direttore della Luiss School of Government, spiega che "l'errore è sempre quello di pensare che queste ribellioni populiste provengano dalla pancia e non dalla testa. Insomma, esplosioni emotive pri

silstro2000 : DI sicuro Boris non stara’ solo a guardare cosa succede in Europa - pinofaraci54 : RT @Libero_official: 'Il vento soffia a destra, cosa succede ai sovranisti'. Orsina, un clamoroso effetto-#Brexit su #Salvini - https://t.c… - Libero_official : 'Il vento soffia a destra, cosa succede ai sovranisti'. Orsina, un clamoroso effetto-#Brexit su #Salvini - -