Gerry Scotti piange alla finale di Tu Si Que Vales | “Mi sono emozionato”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tu Si Que: Gabriele Andriulli fare. Belen commossa Nel corso dell’ultima puntata di Tu Si Quesi è esibito Gabriele Andriulli, culturista finito sulla sedia a rotelle quando aveva 31 anni, dopo un incidente nel 2011 mentre si recava a lavoro. Un breve filmato ha ripercorso la sua storia finodiagnosi di paraplegia per lesioni midollari. Nel sentire ciò che ha dovuto affrontare in tutti questi anni,ha pianto a Tu Si Quee ha fatto commuovere anche Belen. Il giudice e conduttore di ContoRovescia, in onda fino al prossimo 5 gennaio su Canale 5, ha dichiarato di essersi emozionato molto per le parole che Gabriele Andriulli ha detto nel suo filmato: “Ti viene riconosciuto il messaggio che sei riuscito a mandare con la nostra trasmissione. Spero che sia arrivato con la forza in tutte le case di chi ci sta ...

tusiquevales_it : I nostri @Gerry_Scotti e @RudyZerbi sono PRONTISSIMI per la Finalissima di #TuSiQueVales o quasi, voi? Tutti sinton… - ashesinthenight : RT @IR0NLANG: Io comunque ci tenevo a fare un tweet di apprezzamento per Gerry Scotti che è letteralmente l’uomo più puro d’Italia. He dese… - drunkharryx_ : RT @IR0NLANG: Io comunque ci tenevo a fare un tweet di apprezzamento per Gerry Scotti che è letteralmente l’uomo più puro d’Italia. He dese… -