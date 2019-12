Gerry Scotti | chi è la compagna | l’architetto Gabriella è uno schianto FOTO

Leggi la notizia su meteoweek

(Di sabato 14 dicembre 2019)è uno dei protagonisti indiscussi del piccolo schermo e, in queste settimane, è alle prese con Tu Si Que Vales accanto a Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Teo Mammuccari. Nonostante sia uno dei volti più amati ed apprezzati della tv, il conduttore è sempre stato ben attento a mantenere riserbo sulla sua … L'articolo, chi è la: l’architettoè unoproviene da www.meteoweek.com.

icarvsplume : RT @picklesfornicki: Giulia ha scelto sta canzone solo per Zerbi ma sappiamo tutti che Giulia sta alla trap come Gerry Scotti sta ad un ins… - picklesfornicki : Giulia ha scelto sta canzone solo per Zerbi ma sappiamo tutti che Giulia sta alla trap come Gerry Scotti sta ad un insalata #amici19 - i1Dsonoinpausaa : #1DWins10s Gerry Scotti -