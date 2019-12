Germania | Michele Cometa premiato con la Winckelmann-Medaille

Leggi la notizia su ildenaro

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il prof., Direttore del Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo, ha ricevuto ladella Città di Stendal, in. Il riconoscimento è stato conferito dal sindaco di Stendal, Klaus Schmotz, nell’ambito di una cerimonia organizzata in occasione della conferenza annuale della-Gesellschaft, presieduta dal prof. Max Kunze. Il prestigioso riconoscimento internazionale, istituito nel 1960, viene assegnato, su indicazione della-Gesellschaft, a germanisti, archeologi e storici dell’arte che si sono distinti nello studio dell’opera die della cultura tedesca dell’età di Goethe. L'articolocon laproviene da Ildenaro.it.

